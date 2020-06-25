"Эпоха раздора": учёный, который предвидел протесты в США, рассказал, что будет дальше

В 2020 году мир вошёл в период турбулентности, начало которому было положено изменениями климата, пандемией коронавируса и уличными протестами в США. Об этом в интервью изданию Vice рассказал эксперт в области математического моделирования исторической динамики Пётр Турчин. Американский учёный советского происхождения ещё в 2010 году предсказал события, которые развиваются в США и Европе на фоне политической нестабильности.

Пётр Турчин. Фото © peterturchin.com

По словам Турчина, в американском обществе накопилось массовое недовольство элитами, которое Дональд Трамп умело использовал для своей победы на президентских выборах в 2016 году. Однако с тех пор ситуация только ухудшилась, считает эксперт. В итоге социальные и экономические проблемы привели к сокращению ожидаемой продолжительности жизни большинства граждан страны.

Уличные протесты после убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда. Вашингтон, 6 июня 2020 года. Фото © Flickr / Ted Eytan

Турчин выделяет в американской истории два больших цикла. Первый начался в 1820 году с процветания в экономике и единства элит и продолжился кризисом, который привёл к Гражданской войне 1861−1865 годов. Период нестабильности продлился вплоть до 1920 года, когда происходили волнения с участием рабочих и анархистов. Затем в результате реформ улучшилось благосостояние людей и укрепилось политическое единство. Позитивные тенденции достигли своего пика в 1950-е годы, но в 1970−1980-х ситуация снова начала меняться.

Средняя заработная плата упала по отношению к ВВП на душу населения, а поляризация политических партий достигла новых максимумов. Мы вступили во вторую "эпоху раздора" Пётр Турчин

Лимузин, разбитый протестующими в день инаугурации президента США Дональда Трампа. Вашингтон, 20 января 2017 года. Фото © Flickr / Mobilus In Mobili