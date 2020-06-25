Рэтри отдыхала на курорте в Паттайе, Таиланд. Конечно, девушка не упустила возможности рассказать об этом всем своим друзьям. В своих соцсетях она опубликовала довольно скромную фотографию из бассейна. То, что происходило дальше, больше подходит для криминальных сводок. По словам гостей отеля, к Сривибун присоединился её партнёр Патсанан Чанпрапат и они стали громко выяснять отношения. Позже пара ушла в свой номер.
На следующее утро Пайродж, брат Рэтри, заглянул в апартаменты сестры, чтобы убедиться, всё ли у неё в порядке. Но к тому времени пара уже была мертва. Их тела были покрыты колотыми ранами. Позже под телом Патсанана офицеры нашли окровавленный складной нож.
И хоть с трудом верится, что пара умудрилась убить друг друга одним маленьким ножом, других вариантов у полиции не осталось. Перепроверив все записи с камер видеонаблюдения, работники отеля выяснили, что к возлюбленным никто не заходил. Также сам номер проверили на следы взлома и ничего не обнаружили, пишет The Sun. По основной версии следствия, партнёр Рэтри просто приревновал её из-за откровенного фото, что и переросло в ужасный инцидент.
С самого начала у нас не было никаких доказательств того, что они были убиты другим человеком. Исходя из этого мы подозреваем, что это была ссора, которая дошла до насилия
Танонгсак Инфадунг
Майор полиции
WOW-news
Влюблённых нашли мёртвыми после того, как девушка выложила это фото в бикини
сегодня в 07:35
Зритель спас жизнь звезде телешоу, когда во время эфира присмотрелся внимательнее к её шее
сегодня в 07:01
Что необычного в этих кухонных губках? Бабушка удивила Facebook, выложив фото нового десерта
вчера в 18:00