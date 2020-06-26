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Российские банки до 30 сентября смогут обслуживать клиентов по просроченным паспортам

Сохраняется возможность открытия банковского счёта без личного присутствия владельца или его представителя.

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Фото © Михаил Терещенко / ТАСС

Банк России продлил некоторые послабления, введённые в период сложной ситуации с коронавирусной инфекцией. Кредитные организации до 30 сентября смогут обслуживать клиентов по удостоверяющим личность документам, срок действия которых истёк. Об этом сообщила пресс-служба Центробанка.

При этом в ЦБ назвали нецелесообразным продление возможности совершения гражданами операций с использованием платёжных карт после истечения срока их действия. В пресс-службе указали, что во многих регионах страны у населения есть возможность свободного передвижения, а большинство банковских офисов перешло на стандартный режим работы.

Ранее Лайф сообщал, что президент России Владимир Путин поручил автоматически продлевать срок действия паспортов и других документов в период сложной ситуации с коронавирусом.

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