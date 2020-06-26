Российские банки до 30 сентября смогут обслуживать клиентов по просроченным паспортам

Банк России продлил некоторые послабления, введённые в период сложной ситуации с коронавирусной инфекцией. Кредитные организации до 30 сентября смогут обслуживать клиентов по удостоверяющим личность документам, срок действия которых истёк. Об этом сообщила пресс-служба Центробанка .

При этом в ЦБ назвали нецелесообразным продление возможности совершения гражданами операций с использованием платёжных карт после истечения срока их действия. В пресс-службе указали, что во многих регионах страны у населения есть возможность свободного передвижения, а большинство банковских офисов перешло на стандартный режим работы.