Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

"Полностью одобряю и поддерживаю". В Дагестане ветеран войны и труда проголосовала по поправкам из дома — видео

Пенсионерка оказалась не в силах прийти на участок из-за состояния здоровья и жаркой погоды.

31

Видео © LIFE

В Дагестане 88-летняя ветеран войны, труда и журналистики Асият Магомедсаидова приняла участие в голосовании по поправкам в конституцию из дома. К пожилой пенсионерке пришли представители избирательной комиссии.

Жительница Кайтагского района пояснила, что хотела самостоятельно посетить участок, однако оказалась не в силах это сделать из-за здоровья и погоды.

Хочу поблагодарить членов нашей комиссии за чуткое, внимательное отношение к таким людям, как я, такого возраста. Благодаря чуткости и внимательности нашей комиссии мне удалось голосовать за важные поправки к конституции. Я их полностью одобряю и поддерживаю, — заявила ветеран.

Глава района Амир Темирбулатов подчеркнул, что Россия преодолеет любые трудности именно благодаря жителям, поддерживающим развитие страны.

Поддержал изменения в основной закон РФ и житель Курской области Сергей Осадчих. Ветеран труда рассказал, что поправки в конституцию принесут народу процветание.

Выбор редакции

Loading...