"Полностью одобряю и поддерживаю". В Дагестане ветеран войны и труда проголосовала по поправкам из дома — видео

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В Дагестане 88-летняя ветеран войны, труда и журналистики Асият Магомедсаидова приняла участие в голосовании по поправкам в конституцию из дома. К пожилой пенсионерке пришли представители избирательной комиссии.
Жительница Кайтагского района пояснила, что хотела самостоятельно посетить участок, однако оказалась не в силах это сделать из-за здоровья и погоды.
— Хочу поблагодарить членов нашей комиссии за чуткое, внимательное отношение к таким людям, как я, такого возраста. Благодаря чуткости и внимательности нашей комиссии мне удалось голосовать за важные поправки к конституции. Я их полностью одобряю и поддерживаю, — заявила ветеран.
Глава района Амир Темирбулатов подчеркнул, что Россия преодолеет любые трудности именно благодаря жителям, поддерживающим развитие страны.
Поддержал изменения в основной закон РФ и житель Курской области Сергей Осадчих. Ветеран труда рассказал, что поправки в конституцию принесут народу процветание.
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