Памфилова: Пока в ЦИК не поступило ни одной жалобы, которая требовала бы нашей реакции

Председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова рассказала, что на горячую линию ЦИК поступило более 900 обращений, при этом среди них нет ни одной жалобы по голосованию по поправкам в конституцию.

— Мы проверили все обращения на нашу горячую линию, включая за 25 июня и в ночь с 25 на 26 июня. Могу сказать, что на сей момент к нам поступило свыше 900 разных вопросов. И среди них нет ни одной жалобы, подчёркиваю сейчас, в ЦИК не поступило ни одной жалобы, которая требовала бы нашей реакции, — рассказала Памфилова.

Она подчеркнула, что если в дальнейшем жалобы поступят, то ЦИК будет "очень оперативно отрабатывать и оперативно исправлять".

При этом ЦИК продолжает проверять информацию о голосовании из разных источников, часто среди сообщений попадаются фейки или даже инсценировки.