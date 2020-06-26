Соотечественники из стран ближнего и дальнего зарубежья поддержали поправки в конституцию

18 июня на интернет-платформе Совета Федерации прошла видеоконференция, посвящённая вопросам организации голосования по поправкам к конституции для граждан России, проживающих за рубежом. По её итогам соотечественники из стран ближнего и дальнего зарубежья поделились мнением о предстоящем всероссийском голосовании. Об этом сообщается на сайте Ассоциации журналистов и СМИ зарубежья.

Член Координационного совета российских соотечественников в Сербии Наталья Завирохина рассказала, что хочет проголосовать за поправки к основному закону государства. Она отметила, что это особенно важно сейчас, когда впервые Конституция РФ закрепит понятие "соотечественник".

— Немаловажны все поправки Конституции РФ, которые определят будущее страны: социальные гарантии, поддержка волонтёров и НКО, защита человека труда, сохранение природных богатств, доступная и качественная медицина — каждому, семейные ценности, защита суверенитета и территориальной целостности, — добавила Завирохина.

В свою очередь, председатель ОО "Республиканское славянское движение "Лад" в Казахстане Максим Крамаренко также обратил внимание на важность придания конституционного статуса понятию "соотечественники России, проживающие за рубежом".

— Русскому человеку, проживающему за пределами России, очень важно осознавать, что его материнское государство в случае кризисных ситуаций готово оказать помощь соотечественнику, — сказал Крамаренко.

Сергей Токарев, член Координационного совета организаций российских соотечественников в Объединённых Арабских Эмиратах, рассказал, что очень внимательно наблюдал за обсуждением предлагаемых поправок, и отметил, что выделяет пункт о культуре, в котором идёт речь о сохранении наследия и о статусе русского языка. Токарев подчеркнул, что только живя и работая за рубежом начинаешь понимать всю значимость культурных особенностей, доставшихся от предков.

— Считаю своим долгом принять участие в общероссийском голосовании, так как речь идёт не только о самом главном и основополагающем документе РФ, но и о судьбе страны, которую я люблю всем сердцем. Трудно выделить какие-либо наиболее актуальные изменения в конституцию, все они важны и полезны, так как являются результатом кропотливой работы руководства нашей страны, — также поделилась председатель Координационного совета организаций российских соотечественников в Турции Марина Сорокина.