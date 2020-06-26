Хинштейн о поправке Терешковой: Это не позволит не считаться с действующим президентом до конца его полномочий

Гость шоу "Дайте сказать" считает, что основной смысл поправки сводится не к выборным перспективам Владимира Путина после 2024 года, а к сохранению позиций до конца текущего срока.

Александр Хинштейн в шоу "Дайте сказать"

Глава Комитета Госдумы по информполитике, замсекретаря генсовета ЕР Александр Хинштейн поддерживает поправку Валентины Терешковой, предложившей снять ограничения по числу президентских сроков для действующего главы государства Владимира Путина. Об этом он заявил в шоу "Дайте сказать". По словам Хинштейна, основной смысл предложения сводится не к выборным перспективам Владимира Путина после 2024 года, а к сохранению позиций до конца текущего срока.

— Эта поправка не означает, что Владимир Владимирович пойдёт на следующий срок. Эта поправка означает, что действующий президент — не хромая утка, что это не человек, у которого в 2024 году заканчивается вахта, и чем меньше времени будет оставаться до конца его полномочий, тем меньше с ним можно будет считаться, — рассуждает Хинштейн. — Такая поправка — это возможность позволять главе государства разговаривать, имея за спиной позицию силы.

Полный выпуск шоу "Дайте сказать" с Александром Хинштейном смотрите здесь.