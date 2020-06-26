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Путин оценил идею волонтёра назвать улицы в честь медиков

Президент уверен, что это хорошее предложение.

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Фото © ТАСС / Михаил Климентьев

Президент России Владимир Путин на встрече с участниками движения #МыВместе поддержал идею волонтёра из Дагестана назвать улицы в разных городах в честь медиков.

Идея очень хорошая. Присвоение улицам, объектам, которые мы строим, училищам медицинским, университетам имён медиков, которые отдали свою жизнь, — это хорошая идея, мы её обязательно реализуем, — отметил президент.

Идея увековечить имена медиков-героев находит отклик во многих городах России. Так, например, в Петербурге хотят установить памятник после победы над коронавирусом.

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