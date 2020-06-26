Путин оценил идею волонтёра назвать улицы в честь медиков

Президент России Владимир Путин на встрече с участниками движения #МыВместе поддержал идею волонтёра из Дагестана назвать улицы в разных городах в честь медиков.
— Идея очень хорошая. Присвоение улицам, объектам, которые мы строим, училищам медицинским, университетам имён медиков, которые отдали свою жизнь, — это хорошая идея, мы её обязательно реализуем, — отметил президент.
Идея увековечить имена медиков-героев находит отклик во многих городах России. Так, например, в Петербурге хотят установить памятник после победы над коронавирусом.