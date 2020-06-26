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Жириновский считает, что многодневное голосование по поправкам гарантирует безопасность граждан

Он отметил, что такая система очень удобна.

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Фото © ТАСС/Сергей Карпухин

Решение проводить голосование по поправкам к Конституции РФ в течение недели позволит обеспечить безопасность соотечественников в нынешней ситуации с коронавирусом. Такое мнение высказал лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Он отметил, что такая система очень удобна.

Людей мало, это позволяет людям не скапливаться, не сталкиваться и даёт возможность выбрать время, — приводит его слова Федеральное агентство новостей.

Политик заметил, что при таком проведении процедуры риск подхватить CoViD-19 "полностью исключается". В ходе голосования на своём избирательном участке Жириновский также добавил, что поправки в основной закон считает "капитальным ремонтом" конституции.

Ранее стало известно, что лидер ЛДПР принял участие в голосовании по поправкам к Конституции РФ.

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