Жириновский считает, что многодневное голосование по поправкам гарантирует безопасность граждан

Решение проводить голосование по поправкам к Конституции РФ в течение недели позволит обеспечить безопасность соотечественников в нынешней ситуации с коронавирусом. Такое мнение высказал лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Он отметил, что такая система очень удобна.

— Людей мало, это позволяет людям не скапливаться, не сталкиваться и даёт возможность выбрать время, — приводит его слова Федеральное агентство новостей.

Политик заметил, что при таком проведении процедуры риск подхватить CoViD-19 "полностью исключается". В ходе голосования на своём избирательном участке Жириновский также добавил, что поправки в основной закон считает "капитальным ремонтом" конституции.