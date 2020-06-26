В участковых избиркомах Москвы уточнили статус 12 тысяч записей в ходе ежедневной сверки

В участковых избирательных комиссиях в Москве в результате сверки было уточнено 12 тысяч записей. Об этом агентству "Москва" сообщил председатель Мосгоризбиркома Юрий Ермолов.

— Участковой комиссией провели работу по проверке регистра электронных голосующих — 1 миллион 50 тысяч — и списка голосующих на участках. В результате этой работы мы внесли в списки голосующих 12 537 отметок в отношении граждан, которые записались на дистанционное электронное голосование, — сказал Ермолов.

Он подчеркнул, что среди них не было ни одного, кто получил бюллетень на участке по месту жительства. По словам Ермолова, сверка будет проводиться каждый день, а также 30 июня, после окончания электронного голосования.

В свою очередь руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Илья Массух рассказал, что из реестра онлайн-голосующих исключено около двух тысяч сомнительных учётных записей. По его словам, аккаунты заблокированы, их авторы получат уведомления о том, что они могут проголосовать только в очной форме.