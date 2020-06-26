Наблюдатели заявили об отсутствии серьёзных атак на сайт для электронного голосования по поправкам

Серьёзных атак на сайт для электронного голосования по поправкам в Конституцию РФ зафиксировано не было. Об этом заявил руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Илья Массух.

По его словам, электронный штаб сообщил бы об атаке сразу же, так как докладывает "даже о каких-то мелочах".

О DDoS-атаке на сайт ЦИК заявил заместитель председателя комиссии Николай Булаев. По его словам, в секунду поступало 240 тысяч запросов.