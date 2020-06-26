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Наблюдатели заявили об отсутствии серьёзных атак на сайт для электронного голосования по поправкам

Ранее DDoS-атаке подвергся сайт ЦИК.

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Фото © Артём Геодакян / ТАСС

Серьёзных атак на сайт для электронного голосования по поправкам в Конституцию РФ зафиксировано не было. Об этом заявил руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Илья Массух.

По его словам, электронный штаб сообщил бы об атаке сразу же, так как докладывает "даже о каких-то мелочах".

О DDoS-атаке на сайт ЦИК заявил заместитель председателя комиссии Николай Булаев. По его словам, в секунду поступало 240 тысяч запросов.

Напомним, в конце марта лидер РФ Владимир Путин подписал указ о переносе даты общероссийского голосования по вопросу одобрения внесения изменений в конституцию из-за пандемии коронавируса. Оно должно было пройти 22 апреля. Новой датой общероссийского голосования назначено 1 июля. Этот день объявлен выходным. В онлайн-голосовании могут принять участие только жители Москвы и Нижегородской области, оно завершится 30 июня.

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