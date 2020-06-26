Наблюдатели заявили об отсутствии серьёзных атак на сайт для электронного голосования по поправкам

Серьёзных атак на сайт для электронного голосования по поправкам в Конституцию РФ зафиксировано не было. Об этом заявил руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Илья Массух.
По его словам, электронный штаб сообщил бы об атаке сразу же, так как докладывает "даже о каких-то мелочах".
О DDoS-атаке на сайт ЦИК заявил заместитель председателя комиссии Николай Булаев. По его словам, в секунду поступало 240 тысяч запросов.
Напомним, в конце марта лидер РФ Владимир Путин подписал указ о переносе даты общероссийского голосования по вопросу одобрения внесения изменений в конституцию из-за пандемии коронавируса. Оно должно было пройти 22 апреля. Новой датой общероссийского голосования назначено 1 июля. Этот день объявлен выходным. В онлайн-голосовании могут принять участие только жители Москвы и Нижегородской области, оно завершится 30 июня.
Общероссийское голосование по поправкам к конституции
Наблюдатель разоблачила фейк о "подвозе" избирателей на голосование в Горно-Алтайске
сегодня в 16:27
На волне, на "горе" и в небе. Как голосуют по поправкам спортсмены, экстремалы и пилоты
сегодня в 16:01
"В последний день больше будет людей". В институте социсследований спрогнозировали активность на голосовании по поправкам
сегодня в 15:51