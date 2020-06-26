"В последний день больше будет людей". В институте социсследований спрогнозировали активность на голосовании по поправкам

Возможность проголосовать по поправкам в конституцию в любой из нескольких дней не позволит снизить активность граждан. Такая практика хорошо работает, заявила в беседе с Лайфом руководитель Департамента стратегических исследований и прогнозирования Экспертного института социсследований (ЭИСИ) Екатерина Соколова.

— Нормальная мировая практика, и надо идти по пути снижения барьеров участия. Придут те, кто хочет проголосовать, но это и проще будет сделать. Форма голосования не отсечёт тех, кто не может, кто на дачах, — пояснила собеседница.

Специалист спрогнозировала, что 1 июля — в общероссийский день голосования — людей на избирательных участках будет больше.

— Я думаю, в последний день больше будет людей на участке. Сейчас будет колебаться, первые дни пойдёт побольше народу. Насчёт электронного голосования, кто хочет проголосовать пораньше, потом будет небольшой спад в серёдке, и в последние дни будет приток основной, — рассказала Соколова.

Эксперт отметила, что сравнивать активность граждан с голосованием за конституцию в 1993 году очень сложно.

— Очень сложно сравнивать, совершенно другие условия, по-другому устроено голосование, тогда — зима, большая политизация, совмещённые выборы, сегодня — лето. Голосование не по новой конституции, а по поправкам, никаких совмещённых выборов нет, политизация достаточно низкая. Сложно прогнозировать, — сказала Соколова.