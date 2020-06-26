Прийти на голосование по поправкам можно с домашними питомцами. За ними присмотрят волонтёры

С 25 июня по всей России начали работать избирательные участки, на которых можно проголосовать по поправкам в конституцию. Активисты всероссийского общественного корпуса "Волонтёры Конституции" проводят большую информационную кампанию и оказывают помощь маломобильным гражданам. Также в рамках акции "Четвероногие друзья тоже идут голосовать" волонтёры помогут проголосовать гражданам, пришедшим на избирательные участки с питомцами.

Активисты присмотрят за домашними животными избирателей, которые придут вместе с хозяевами. Для этого у входа на участки оборудованы специальные площадки, где четвероногие друзья будут дожидаться хозяев под присмотром. Узнать волонтёров можно по официальной атрибутике с символикой корпуса на одежде.