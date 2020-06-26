Аудиозапись о голосовании за сотрудницу МФЦ в Саратове оказалась фейком

Саратовский избирком разоблачил фейк о голосовании за некую "сотрудницу МФЦ", который получил распространение в мессенджерах и некоторых СМИ. Заместитель председателя ведомства Татьяна Комольцева сообщила, что комиссия тщательно изучила аудиозапись и готова заверить, что она абсолютно не соответствует действительности.
— Запись вообще не относится к нашему региону, — приводит слова Комольцевой местный портал "Регион 64". — Вызывает большие сомнения её достоверность, так как там не звучат конкретные лица.
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По словам представительницы избиркома, с помощью подобных провокаций целенаправленно создаётся впечатление, что в регионе имели место быть подобные нарушения.
— Хочется также отметить, что по этому поводу жалоб в избирательную комиссию не поступало, — добавила она.
Напомним, что ранее некоторые пользователи соцсетей распространили сообщения о якобы принудительном голосовании по поправкам в конституцию моряков патрульного корабля "Василий Быков", базирующегося в Новороссийске. Позже выяснилось, что это ещё один фейк, а указанный в публикациях корабль находится в море на боевом задании.