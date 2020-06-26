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Аудиозапись о голосовании за сотрудницу МФЦ в Саратове оказалась фейком

Ранее Лайф сообщал о разоблачении ещё одного фейка. Речь шла о "принуждении к голосованию" моряков в Новороссийске.

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Фото © Pixabay

Саратовский избирком разоблачил фейк о голосовании за некую "сотрудницу МФЦ", который получил распространение в мессенджерах и некоторых СМИ. Заместитель председателя ведомства Татьяна Комольцева сообщила, что комиссия тщательно изучила аудиозапись и готова заверить, что она абсолютно не соответствует действительности.

Запись вообще не относится к нашему региону, — приводит слова Комольцевой местный портал "Регион 64". Вызывает большие сомнения её достоверность, так как там не звучат конкретные лица.

По словам представительницы избиркома, с помощью подобных провокаций целенаправленно создаётся впечатление, что в регионе имели место быть подобные нарушения.

— Хочется также отметить, что по этому поводу жалоб в избирательную комиссию не поступало, — добавила она.

Напомним, что ранее некоторые пользователи соцсетей распространили сообщения о якобы принудительном голосовании по поправкам в конституцию моряков патрульного корабля "Василий Быков", базирующегося в Новороссийске. Позже выяснилось, что это ещё один фейк, а указанный в публикациях корабль находится в море на боевом задании.

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