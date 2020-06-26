В Петербурге пломбир впервые за 20 лет прошёл проверку качества без замечаний

В Санкт-Петербурге впервые за 20 лет эксперты проверили образцы пломбира и остались довольны качеством продукта всех представленных марок. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

В местной общественной организации потребителей "Общественный контроль" рассказали, что в прошлые годы около 20–30% производителей холодного лакомства поставляли фальсифицированный товар.

Специалисты отметили, что диетологи советуют приобретать именно этот вид мороженого, так как оно не содержит никаких добавок. Однако тем, кто следит за фигурой, стоит присмотреться к молочному мороженому, так как в нём содержание жира, как правило, колеблется в районе семи процентов, в отличие от пломбира.