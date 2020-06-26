Проезд жителя Красноярска без маски закончился потасовкой в автобусе — видео

Видео © Facebook/ Наталия Подоляк

Житель Красноярска, где обязательно ношение масок в связи с пандемией, Евгений зашёл в автобус без защитного средства, что вызвало гнев других пассажиров и водителя и привело к потасовке. В результате мужчину доставили в полицию и завели в отношении него административное дело.

— Я зашёл в пазик без маски на лице, она лежала в сумке. Я просто не мог стоять на нашей жаре в ней. А в автобус запрыгивал быстро, не успел надеть. И тут сначала началось с кондуктора, она сказала, что не примет у меня деньги. Пока мы обсуждали вопрос, поднялся гражданин, подошёл ко мне и начал кричать водителю, чтобы тот остановил автобус и я вышел. Было всё с матами. Я намекнул ему о статье за хулиганство, сказал, чтобы отошёл. Человек не унимался, схватил меня и потянул к выходу, — рассказал Лайфу Евгений.

После этого мужчина всё-таки решил надеть средство индивидуальной защиты, однако это уже не спасло ситуацию. Пассажир продолжил выяснять с ним отношения, а затем к нему присоединился и сам водитель автобуса.

— Водитель открыл двери на выход в неположенном месте, тоже совершив правонарушение. Я попросил водителя остановиться в нормальном месте, чтобы не нарушать ПДД. Но тут новый поворот: закрыли дверь, меня не выпустили, вызвали полицию, — поделился Евгений.