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Доктор Мясников перечислил лекарства, которые могут навредить здоровью

По его словам, они способны негативно отразиться на сердечном ритме.

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Фото © Pixabay

Главный врач московской больницы № 71 Александр Мясников перечислил лекарства, которые могут вызвать нарушения сердечного ритма.

К таким препаратам он причислил сердечные гликозиды, лекарства для лечения гипертонии, мочегонные и сосудосуживающие средства, а также антибиотики.

Медик подчеркнул, что проблемы могут возникнуть даже после капель для носа, так как некоторые из них могут вызвать у человека привыкание.

Сосудосуживающие препараты иногда влияют на сердечный ритм, скачки давления. Использование капель в нос может закончиться тахикардией и гипертоническим кризом, — заметил он в эфире передачи "О самом главном".

Врач добавил, что средства от изжоги могут спровоцировать дефицит калия и магния. Кроме того, они тоже могут негативно отразиться на сердечном ритме.

Что же касается антибиотиков, опасными для сердца они могут стать в том случае, если их употреблять вместе с мочегонными лекарствами.

Ранее Мясников перечислил опасные виды головной боли.

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