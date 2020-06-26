Доктор Мясников перечислил лекарства, которые могут навредить здоровью

Главный врач московской больницы № 71 Александр Мясников перечислил лекарства, которые могут вызвать нарушения сердечного ритма.

К таким препаратам он причислил сердечные гликозиды, лекарства для лечения гипертонии, мочегонные и сосудосуживающие средства, а также антибиотики.

Медик подчеркнул, что проблемы могут возникнуть даже после капель для носа, так как некоторые из них могут вызвать у человека привыкание.

— Сосудосуживающие препараты иногда влияют на сердечный ритм, скачки давления. Использование капель в нос может закончиться тахикардией и гипертоническим кризом, — заметил он в эфире передачи "О самом главном".

Врач добавил, что средства от изжоги могут спровоцировать дефицит калия и магния. Кроме того, они тоже могут негативно отразиться на сердечном ритме.

Что же касается антибиотиков, опасными для сердца они могут стать в том случае, если их употреблять вместе с мочегонными лекарствами.