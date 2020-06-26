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"Ситуация была жёсткая, но справились". Лукашенко оценил Парад Победы в Москве

Он отметил, что Москве удалось достойно провести торжественное мероприятие.

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Фото © Николай Петров / БелТА / ТАСС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко признался, что ему понравился парад в Москве, приуроченный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В ходе встречи с трудовым коллективом предприятия "Беларуськалий" в Солигорске он заметил, что в текущей ситуации с коронавирусом Москве удалось достойно провести мероприятие 24 июня.

Путину я сказал: "Молодцы!" Ситуация была жёсткая (ограничительные меры, связанные с CoViD-19. — Прим. Лайфа), но они справились. Так что большие молодцы, — приводит его слова издание "СБ.Беларусь сегодня".

Рассуждая о самых ярких впечатлениях во время торжественного шествия, он отметил выступление белорусской роты почётного караула.

Ранее Лукашенко заявил о намерении в ближайшем будущем провести встречу с Путиным.

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