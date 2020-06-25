15-летний сын Лукашенко появился на параде в Москве, и теперь мысли всех девушек Сети лишь о нём

Визит президента Белоруссии Александра Лукашенко ещё надолго запомнится пользовательницам "Твиттера", но совсем не по политическим причинам. Дело в том, что с собой белорусский лидер привёз сына — 15-летнего Колю, который мгновенно привлёк всеобщее внимание. Стоило девочкам увидеть его профиль на Параде Победы, и теперь их мысли занимает только новый кумир.
Видео © TikTok / at.editss, _multi_xfandom_, sentimenttt_videos, erikhovskaya, tiktokgolovnogomozga1 и vaniilaass
В TikTok пользовательницы принялись делать ролики со своим новым "крашем" (то есть объектом любви), всячески признаваясь ему в симпатии. Такие ролики набирают миллионы просмотров, а в комментариях не пройти от восторженных криков. Не отстали от тиктокеров и девочки из "Твиттера", которые сходят с ума от красоты Коли. Пользовательницы рады, что славянам теперь есть чем ответить Западу, ведь прошлым "крашем" всего "Твиттера" был Бэррон Трамп, сын американского президента Дональда Трампа.
Фото © Twitter / облеплюха
Хочу жарить с ним картошку😍
крестина
Снимите про него фильм уже
хочу нагетсы
Окей, я почти целый день молчала, но теперь я скажу: Коля Лукашенко — краш, и всё тут
Фото © Twitter / sevaorlasvegas
Хоть Колю заметили в соцсетях только что, мальчик на самом деле уже давно посещает с отцом торжественные мероприятия. Непонятно, почему белорусский лидер отдаёт предпочтение третьему и внебрачному сыну, но девочки из "Твиттера" и не думают жаловаться. Ведь Коля — настоящий белорусский принц. Но он не только красивый — парень учится игре на фортепьяно (и даже выступает на телевидении), а также занимается спортом. Среди всех видов Коля выделяет хоккей, лыжи и биатлон.
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