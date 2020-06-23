Звезда "Друзей" раскрыла трогательную причину, почему до сих пор так и не посмотрела сериал

Мало кто не смотрел шоу "Друзья" хоть краем глаза, ведь он шёл по телевидению целых десять лет. Но к таким редким птицам, как оказалось, относится актриса, сыгравшая одну из главных ролей — 56-летняя Лиза Кудроу. Она призналась об этом Дженнифер Энистон в видеобеседе, которую для них организовало издание Variety. На протяжении часа подруги обсуждали прошлое и съёмки популярного сериала, пишет Daily Mail.

Фото © YouTube / Variety

Когда Дженнифер отметила, что недавно пересматривала шоу, Лиза удивила её, заявив, что не видела ни одной серии.

О, я не смотрела его. Я до сих пор ничего не видела — всё надеюсь, что мы с вами соберёмся и вместе посмотрим Лиза Кудроу

Фото © YouTube / Variety

Дженнифер была поражена, что актриса не видела их культовые диалоги. Она поделилась, как недавно вместе с Кортни Кокс смотрела на "Ютубе" подборку смешных моментов со съёмок. Звезда призналась, что каждый раз громко хохотала, когда Лиза произносила свою реплику и срывалась на смех, запарывая дубль. После этого актриса всегда поворачивалась к съёмочной команде и говорила: "Простите, это правда очень забавно!".

Фото © Instagram / jenniferaniston и lisakudrow