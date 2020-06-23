Звезда "Друзей" раскрыла трогательную причину, почему до сих пор так и не посмотрела сериал

Мало кто не смотрел шоу "Друзья" хоть краем глаза, ведь он шёл по телевидению целых десять лет. Но к таким редким птицам, как оказалось, относится актриса, сыгравшая одну из главных ролей — 56-летняя Лиза Кудроу. Она призналась об этом Дженнифер Энистон в видеобеседе, которую для них организовало издание Variety. На протяжении часа подруги обсуждали прошлое и съёмки популярного сериала, пишет Daily Mail.
Когда Дженнифер отметила, что недавно пересматривала шоу, Лиза удивила её, заявив, что не видела ни одной серии.
О, я не смотрела его. Я до сих пор ничего не видела — всё надеюсь, что мы с вами соберёмся и вместе посмотрим
Лиза Кудроу
Дженнифер была поражена, что актриса не видела их культовые диалоги. Она поделилась, как недавно вместе с Кортни Кокс смотрела на "Ютубе" подборку смешных моментов со съёмок. Звезда призналась, что каждый раз громко хохотала, когда Лиза произносила свою реплику и срывалась на смех, запарывая дубль. После этого актриса всегда поворачивалась к съёмочной команде и говорила: "Простите, это правда очень забавно!".
Фото © Instagram / jenniferaniston и lisakudrow
Может быть, мечта Лизы о совместном просмотре ещё осуществится, ведь весь старый состав "Друзей" собрался вновь для юбилейного выпуска сериала. К съёмкам планировали приступить сразу же, но из-за пандемии их пришлось отложить. Создатель сериала заявил, что надеется, что в августе уже получится начать работу.
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