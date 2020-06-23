51-летняя жена Газманова устроила откровенную съёмку в белье, рассказав, как отреагировал муж

Супруга 68-летнего артиста Марина Газманова поделилась в "Инстаграме" пикантным роликом, на котором предстала в весьма дерзком образе. Возлюбленная певца о "ясных днях" позировала перед камерой в чёрном нижнем белье, затянув тонкую талию в корсет.
Видео © Instagram / marinagazmanova
Марина собрала волосы, обнажив длинную шею, продемонстрировала пышную грудь, эффектные бёдра и изящно сняла с руки прозрачную перчатку. За спиной у неё раскинулся город, а рядом у окна стояли чёрные туфли на шпильке.
Восхищению шокированных поклонников не было предела. Они любовались стройной фигурой и восторгались "огненной" энергетикой Марины, забыв, что ей уже за 50. При этом некоторые юзеры настолько впечатлились откровенной съёмкой, что стали интересоваться, как к таким смелым экспериментам относится муж. Однако супруга Газманова заверила, что тот совсем не против.
А Олег не против, что вы так себя выставляете для всех?
koshmaltatiana
Маринаааааа, я в обмороке восхищения! Экран вибрирует от вашей невероятной энергетики, манкости, женственности
knigolubochka
Какая точёная фигурка!
kovnerviktor
Олег Газманов познакомился с Мариной в 1998 году, приехав на гастроли в Воронеж. Сначала у пары завязалась дружба, длившаяся несколько лет. А потом вспыхнули более сильные чувства, переросшие в брак. 16 декабря 2003 года вторая жена подарила артисту дочку. Подробнее об отношениях пары читайте на сайте uznayvse.ru.
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