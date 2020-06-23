51-летняя жена Газманова устроила откровенную съёмку в белье, рассказав, как отреагировал муж

Супруга 68-летнего артиста Марина Газманова поделилась в "Инстаграме" пикантным роликом, на котором предстала в весьма дерзком образе. Возлюбленная певца о "ясных днях" позировала перед камерой в чёрном нижнем белье, затянув тонкую талию в корсет.

Видео © Instagram / marinagazmanova

Марина собрала волосы, обнажив длинную шею, продемонстрировала пышную грудь, эффектные бёдра и изящно сняла с руки прозрачную перчатку. За спиной у неё раскинулся город, а рядом у окна стояли чёрные туфли на шпильке.

Фото © Instagram / marinagazmanova

Восхищению шокированных поклонников не было предела. Они любовались стройной фигурой и восторгались "огненной" энергетикой Марины, забыв, что ей уже за 50. При этом некоторые юзеры настолько впечатлились откровенной съёмкой, что стали интересоваться, как к таким смелым экспериментам относится муж. Однако супруга Газманова заверила, что тот совсем не против.

А Олег не против, что вы так себя выставляете для всех? koshmaltatiana

Фото © Instagram / marinagazmanova

Маринаааааа, я в обмороке восхищения! Экран вибрирует от вашей невероятной энергетики, манкости, женственности knigolubochka

Какая точёная фигурка! kovnerviktor