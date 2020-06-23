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Роберт Дауни — младший может получить роль в новых "Пиратах Карибского моря"

Отмечается, что пока официального подтверждения данной информации нет.

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Фото © "Кинопоиск"

Голливудский актёр Роберт Дауни — младший, запомнившийся зрителям по роли Железного человека в фильмах Marvel, может появиться на экранах новой части "Пиратов Карибского моря". Об этом сообщает портал We Got This Covered со ссылкой на собственные источники.

Disney заинтересована в том, чтобы Роберт Дауни — младший появился в перезагрузке. Однако это не будет одной из главных ролей, — говорится в публикации.

По данным журналистов, Железный человек может сыграть эпизодическую роль эксцентричного капитана корабля. В то же время издание отмечает, что продюсеры будущей ленты намерены привлечь его к проекту вне зависимости от того, примет ли в нём участие главная звезда серии — Джонни Депп. Последнего было решено убрать после обвинений в домашнем насилии от его экс-супруги Эмбер Хёрд.

Отмечается, что в последнее время отношение общественности к исполнителю роли Джека Воробья изменилось в лучшую сторону после того, как Хёрд призналась, что высказанные ею обвинения были безосновательными и на самом деле это она была домашним тираном, который мог распустить руки.

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