Роберт Дауни — младший может получить роль в новых "Пиратах Карибского моря"

Голливудский актёр Роберт Дауни — младший, запомнившийся зрителям по роли Железного человека в фильмах Marvel, может появиться на экранах новой части "Пиратов Карибского моря". Об этом сообщает портал We Got This Covered со ссылкой на собственные источники.

— Disney заинтересована в том, чтобы Роберт Дауни — младший появился в перезагрузке. Однако это не будет одной из главных ролей, — говорится в публикации.

По данным журналистов, Железный человек может сыграть эпизодическую роль эксцентричного капитана корабля. В то же время издание отмечает, что продюсеры будущей ленты намерены привлечь его к проекту вне зависимости от того, примет ли в нём участие главная звезда серии — Джонни Депп. Последнего было решено убрать после обвинений в домашнем насилии от его экс-супруги Эмбер Хёрд.