Элизабет Хёрли не выдержала жаркой погоды и распахнула кардиган, забыв, что под ним ничего нет

Популярная 55-летняя актриса нередко делится с поклонниками откровенными фото в купальниках, потому что у неё есть свой собственный бренд одежды. Но в этот раз перед фанатами предстала необычная картина: Элизабет Хёрли выложила фото в одежде. Хотя никто не остался разочарованным, ведь актриса придумала, как добавить пикантности снимку.
Лиз позировала перед камерой в чёрных легинсах и кардигане, распахнув его на груди. И всё бы ничего, но под кофту актриса ничего не надела, чем добавила подписчикам счастливых моментов. Выбрав себе уютный и домашний образ, актриса отказалась от макияжа и укладки. Под снимком она подписала, что с каждым днём становится всё жарче и Англия расцветает. В комментариях фанаты отметили, что цветёт не только страна.
Просто нет слов❤️🔥
От красоты леди Хёрли и Англии вместе дыхание перехватывает
И ты цветёшь! Прекрасная❤️
Сейчас Элизабет Хёрли проводит время со своей семьёй в загородном доме, отдыхая от съёмок и радуя фанатов снимками на природе. Недавно актриса намекнула, что планирует вплотную заняться личной жизнью, как только мир выйдет из карантина. Поэтому многие в комментариях предлагают свои кандидатуры, но Лиз пока ни на одно предложение не ответила.
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