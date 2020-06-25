Собчак срочно провели операцию после того, как она упала, серьёзно повредив лицо — видео

Сегодня 38-летняя блогерша Ксения Собчак опубликовала видео из больницы, которым хотела успокоить подписчиков. Но в ролике женщина предстала в таком виде, что поклонники её творчества не на шутку встревожились. Ксения лежала на больничной койке, а на носу была закреплена повязка. Потёкшая тушь и синяки под глазами намекнули, что операция была внеплановой и экстренной.

Видео © Instagram / xenia_sobchak

Под видео телеведущая сообщила, что виновато в её неприглядном виде неудачное падение, при котором женщина сломала нос и получила сотрясение мозга. Врачам пришлось провести операцию, а также сохранить всё в тайне, что они и сделали. Ксения отдельно поблагодарила их за это. Медперсонал действительно тщательно подошёл к покою своей пациентки. На YouTube-канале Ксении сегодня вышло видео о голосовании по поправкам в конституцию, в котором у женщины на нос уже наложен гипс телесного цвета.

Фото © YouTube / Ксения Собчак

По словам телеведущей, и мама, и муж всё это время её поддерживали. А теперь Ксения планирует подлечиться, ведь с сотрясением шутить нельзя. К тому же нужно дать лицу время на восстановление. В комментариях в "Инстаграме" поклонники телеведущей желали ей скорейшего выздоровления.

Фото © Instagram / xenia_sobchak

Здоровья вам, Ксения 🙏 darialezhai

Выздоравливайте!!! Почёт медработникам, которые не слили инфу👌 katya_strana_baskov