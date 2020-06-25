Успенская раскрыла, что на самом деле стало причиной крупной ссоры со сбежавшей дочерью

Я зарабатывала столько денег в 16 лет. В 18, в советское время, в Ереване купила автомобиль "бьюик" за 28 тыс. рублей. <...> Таня никогда не работала. В 30 лет девочка не знает, сколько стоит хлеб, сколько стоит молоко. Она говорит, вы сами мне дали свободу, сами развратили. Она это признаёт. <...> Я не жду от неё прощения. <...> Я хочу одного: чтобы она осознала всё, что она сделала, чтобы поняла, чтобы пришла в себя. Даже находясь за океаном, пусть она будет счастлива. От мысли, что она счастлива, я буду счастлива

Любовь Успенская