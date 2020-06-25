Успенская раскрыла, что на самом деле стало причиной крупной ссоры со сбежавшей дочерью

66-летняя Любовь Успенская стала гостьей ютуб-шоу "Алёна, блин!", где раскрыла, что же на самом деле послужило причиной разлада. По словам певицы, главным поводом для ссоры стало разрушительное пристрастие девушки к запрещённым веществам. Кроме того, в 2018 году Татьяна попала в аварию на велосипеде в Коста-Рике, сломав челюсть и потеряв несколько зубов. Травмы сильно повлияли и на её морально-психологическое состояние.
Скриншот © YouTube / Super. Фото © Instagram / uspenskayalubov_official
Причина — это наркотики. Те, кто был против, — это были враги, а те, кто за, — это друзья. Девочка, которая была настолько умная, настолько понимающая, такая была подруга моя. Эта авария просто её уничтожила. Я сделала всё, чтобы её спасти, я столько денег вложила, столько сил
Любовь Успенская
Справа — Татьяна Плаксина с отцом Александром Плаксиным. Фото © Instagram / uspenskayalubov_official, pacha_tati
Однако Татьяна якобы не оценила по достоинству заботу матери. Девушка обвинила родительницу в том, что та всегда ей завидовала и пыталась убить, и в итоге сбежала к отцу в США. Но артистка считает, что её бывший возлюбленный просто обманывает дочь, которая абсолютно не приспособлена к жизни и не знает цену деньгам.
О чём говорить с человеком больным? Она хотела мне доказать, что она независимая, что не нуждается в деньгах, которые на операцию нужны. Она даже не понимает, что сколько стоит, какие это деньги безумные. Она говорит, я сама, у меня в Америке квартира, я её продам. <...> Она не знает одну вещь: что он [отец] давно эту квартиру переписал на чужое имя и себя таким образом застраховал. Он продолжает её дурить, а она в это верит
Любовь Успенская
Фото © Instagram / uspenskayalubov_official
Успенская отметила, что всего добилась сама, работала с юного возраста и никогда не доставляла проблем своим родителям. Чего не скажешь о Татьяне, которой никогда не приходилось зарабатывать себе на хлеб. Но материнское сердце всё равно оказалось на стороне ребёнка. Певица призналась, что не видит смысла просить у дочери прощения, однако хочет, чтобы та была счастлива во что бы то ни стало.
Я зарабатывала столько денег в 16 лет. В 18, в советское время, в Ереване купила автомобиль "бьюик" за 28 тыс. рублей. <...> Таня никогда не работала. В 30 лет девочка не знает, сколько стоит хлеб, сколько стоит молоко. Она говорит, вы сами мне дали свободу, сами развратили. Она это признаёт. <...> Я не жду от неё прощения. <...> Я хочу одного: чтобы она осознала всё, что она сделала, чтобы поняла, чтобы пришла в себя. Даже находясь за океаном, пусть она будет счастлива. От мысли, что она счастлива, я буду счастлива
Любовь Успенская
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