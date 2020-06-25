Готический особняк в Шотландии продаётся всего за 86 рублей, но купить его захочет далеко не каждый

На ценообразование повлияло несколько факторов, и главный, конечно, состояние недвижимости. Уровень разрушений особняка крайне высокий. Настолько, что на некоторых заколоченных окнах висит предупреждающая табличка "Опасное строение, НЕ ВХОДИТЕ". Но, несмотря на всё это, акционеры уверены: спрос будет высоким.

Эта собственность даёт огромную возможность новому владельцу вернуть зданию былую славу. Имение было построено для семьи Корсар. До Второй мировой войны здание служило как отель, затем его заняло военное министерство, а позже оно стало детским домом Мэнди Купер

Фото © nationalpropertyauctions.co.uk

Особняк — творение архитектора Уильяма Лейпера и является одним из самых известных его работ наряду с фабрикой ковров Темплтона (также известный как Дворец дожей) в Глазго. Начальная цена за это произведение зодческого искусства — всего один фунт стерлингов. И если кто-то всё-таки решится потратиться, добираться до недвижимости будет весьма удобно — регулярное железнодорожное и автобусное сообщение между близлежащими городами и деревнями будет весьма кстати.

Фото © nationalpropertyauctions.co.uk

Эти впечатляющие дома подходят для различных типов покупателей, которые ищут хорошо расположенный дом с прямым доступом к местным удобствам Выдержка из описания здания