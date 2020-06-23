Целый дом продаётся всего за 87 тысяч, но перед покупкой ни в коем случае нельзя заходить внутрь

Недавно на аукционе недвижимости города Хулу, Великобритания, появился очень странный лот. Вниманию возможных покупателей представили дом, стартовая цена на который всего тысяча фунтов. О недвижимости известно немного: типовое здание с двумя спальнями и крошечной террасой перед дорогой. Ну и, конечно, главная причина низкой цены: недавно в доме произошёл пожар.
Фото © HullLive
Недвижимость подверглась пожару и поэтому требует ремонта всего. На момент публикации объявления служащим аукциона так и не удалось провести внутреннюю проверку имущества, так что детали внутреннего интерьера остаются неизвестны
Цитата из текста объявления
Из-за заблокированного входа в здание и коронавирусной инфекции недвижимость можно осмотреть разве что в панорамах Google. Судя по снимкам IT-корпорации, дом находится не в самом благополучном районе города. Улица, на которой расположен дом, полностью застроена типовыми двухэтажными кирпичными коттеджами.
Фото © Google Street View
Учитывая предполагаемое физическое состояние здания и неблагоприятный район, вряд ли кто-то решится на покупку даже по столь низкой цене. По сообщениям Hull Daily Mail, аукцион, на котором дом уйдёт с молотка, состоится 24 июня. Тогда же и станет известно, кто всё-таки решится на покупку столь спорной недвижимости.
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