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Целый дом продаётся всего за 87 тысяч, но перед покупкой ни в коем случае нельзя заходить внутрь

В небольшом городке на востоке Англии на продажу выставили старый, потрёпанный жизнью дом. Правда, это можно оценить только по фотографии фасада здания, ведь потенциальные покупатели даже не могут осматривать недвижимость. Вместе с такими странными условиями идёт и подозрительно низкая цена — всего 1 тысяча фунтов стерлингов (87 тысяч рублей).

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Фото © Google Street View

Недавно на аукционе недвижимости города Хулу, Великобритания, появился очень странный лот. Вниманию возможных покупателей представили дом, стартовая цена на который всего тысяча фунтов. О недвижимости известно немного: типовое здание с двумя спальнями и крошечной террасой перед дорогой. Ну и, конечно, главная причина низкой цены: недавно в доме произошёл пожар.

Фото © HullLive

Недвижимость подверглась пожару и поэтому требует ремонта всего. На момент публикации объявления служащим аукциона так и не удалось провести внутреннюю проверку имущества, так что детали внутреннего интерьера остаются неизвестны

Цитата из текста объявления

Из-за заблокированного входа в здание и коронавирусной инфекции недвижимость можно осмотреть разве что в панорамах Google. Судя по снимкам IT-корпорации, дом находится не в самом благополучном районе города. Улица, на которой расположен дом, полностью застроена типовыми двухэтажными кирпичными коттеджами.

Фото © Google Street View

Учитывая предполагаемое физическое состояние здания и неблагоприятный район, вряд ли кто-то решится на покупку даже по столь низкой цене. По сообщениям Hull Daily Mail, аукцион, на котором дом уйдёт с молотка, состоится 24 июня. Тогда же и станет известно, кто всё-таки решится на покупку столь спорной недвижимости.

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