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Хозяева продают за 70 млн дом, на снимках которого был найден снежный человек

Недавно на сервисе по продаже недвижимости Zillow появился дом стоимостью 999 тысяч долларов (71,5 млн рублей). Продать такой дорогой дом легко не получится, но хозяева нашли способ привлечь внимание к лоту.

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Фото © Zillow

Коттедж находится в городке Фелтон, США. И, судя по фотографиям, снежный человек добрался до калифорнийских лесов.

Фото © Zillow

Ну а если серьёзно, дом достался очень оригинальному агенту по недвижимости. Журналисты интернет-издания Bored Panda поговорили с Дэниелом Остером и разузнали, как бигфут попал на кадры.

Фото © Zillow

Когда мы проводили нашу первую обычную фотосессию дома, идея со снежным человеком просто пришла мне в голову. Владельцы дома сразу её поддержали. Мы надеемся, она внесёт немного легкомысленности в процесс выбора дома

Дэниел Остер

Фото © Zillow

Многие люди сейчас находятся в состоянии сильного стресса, и так мы надеялись немного украсить обычное течение жизни людей на карантине и заставить их улыбнуться. Ну и, конечно, таким образом мы хотим, чтобы информации о продаже дома распространялось как можно больше

Дэниел Остер

Фото © Zillow

И эта идея того стоила. Объявление о продаже быстро стало вирусным, а количество заявок на осмотр дома возросло в разы.

Фото © Zillow

Нам позвонило огромное количество людей, чтобы назначить встречу и увидеть недвижимость. И в ближайшее время мы уже ждём первых решившихся на покупку

Дэниел Остер

Фото © Zillow

Дэниел рассказал, что за свою более чем 15-летнюю карьеру он никогда не делал ничего подобного.

Фото © Zillow

Я был одним из самых продуктивных агентов в своей области с тех пор, как начал свою карьеру в 2003 году. <...> Но обычно я предпочитал сосредоточиться на высококачественных красивых фотографиях и целевых маркетинговых подходах

Дэниел Остер

Фото © Zillow

Несмотря на то что фотографии с бигфутом стали вирусными и обеспечили дому множество заявок и потенциальных покупателей, Дэниел не уверен, сработает ли такой фокус на другом доме. Скорее всего, нет.

Фото © Zillow

Наша рекламная кампания стала вирусной благодаря комбинации нескольких факторов: "та самая" недвижимость, юмор и нужный момент. Вряд ли такой подход сработает ещё раз, хотя уверен, что его ещё будут пытаться использовать другие агенты. Ну а пока <...> мне нравится использовать немного юмора, чтобы продавать недвижимость

Дэниел Остер

Фото © Zillow

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