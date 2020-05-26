Хозяева продают за 70 млн дом, на снимках которого был найден снежный человек

Коттедж находится в городке Фелтон, США. И, судя по фотографиям, снежный человек добрался до калифорнийских лесов.

Фото © Zillow

Ну а если серьёзно, дом достался очень оригинальному агенту по недвижимости. Журналисты интернет-издания Bored Panda поговорили с Дэниелом Остером и разузнали, как бигфут попал на кадры.

Фото © Zillow

Когда мы проводили нашу первую обычную фотосессию дома, идея со снежным человеком просто пришла мне в голову. Владельцы дома сразу её поддержали. Мы надеемся, она внесёт немного легкомысленности в процесс выбора дома Дэниел Остер

Фото © Zillow

Многие люди сейчас находятся в состоянии сильного стресса, и так мы надеялись немного украсить обычное течение жизни людей на карантине и заставить их улыбнуться. Ну и, конечно, таким образом мы хотим, чтобы информации о продаже дома распространялось как можно больше Дэниел Остер

Фото © Zillow

И эта идея того стоила. Объявление о продаже быстро стало вирусным, а количество заявок на осмотр дома возросло в разы.

Фото © Zillow

Нам позвонило огромное количество людей, чтобы назначить встречу и увидеть недвижимость. И в ближайшее время мы уже ждём первых решившихся на покупку Дэниел Остер

Фото © Zillow

Дэниел рассказал, что за свою более чем 15-летнюю карьеру он никогда не делал ничего подобного.

Фото © Zillow

Я был одним из самых продуктивных агентов в своей области с тех пор, как начал свою карьеру в 2003 году. <...> Но обычно я предпочитал сосредоточиться на высококачественных красивых фотографиях и целевых маркетинговых подходах Дэниел Остер

Фото © Zillow

Несмотря на то что фотографии с бигфутом стали вирусными и обеспечили дому множество заявок и потенциальных покупателей, Дэниел не уверен, сработает ли такой фокус на другом доме. Скорее всего, нет.

Фото © Zillow

Наша рекламная кампания стала вирусной благодаря комбинации нескольких факторов: "та самая" недвижимость, юмор и нужный момент. Вряд ли такой подход сработает ещё раз, хотя уверен, что его ещё будут пытаться использовать другие агенты. Ну а пока <...> мне нравится использовать немного юмора, чтобы продавать недвижимость Дэниел Остер