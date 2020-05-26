Ирина Шейк снялась в прозрачном белье, и фанаты теперь не в состоянии отлипнуть от экранов

После разрыва Ирины Шейк с Брэдли Купером многие поклонники поражались, как он мог потерять такую роскошную женщину. Модель приняла участие в новой рекламной кампании и снова доказала, что лишь немногие могут перед ней устоять.

Фото © Instagram / intimissimiofficial

Ирина снялась для итальянского бренда Intimissimi, с которым сотрудничает с 2007 года. Знойные фото и видео появились в инстаграм-аккаунте компании. На них российская супермодель, покорившая мировые подиумы, предстала в крошечном полупрозрачном комплекте белья.

Видео © Instagram / intimissimiofficial

На кадрах ролика девушка принимала откровенные позы, выглядела сексуальной и демонстрировала уверенность в себе. В интервью изданию Numero она отметила, что гордится своей работой и всегда старается изо всех сил. И зарубежные поклонники оценили её подход.

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Ирина Шейк — профессионал, она великолепна amg.soph

Фото © Instagram / irinashayk

Однако, по словам Ирины, она не всегда была уверенной в себе. Это чувство пришло к ней со временем. Кроме того, модель считает, что внутренний мир человека всегда важнее, чем его внешность.

С возрастом и опытом я научилась быть уверенной в себе и чувствовать себя сильной. В жизни, я считаю, внутренняя красота гораздо важнее внешней Ирина Шейк