Петросян терпит ссоры с молодой женой, которая сама их устраивает насчёт его дочери

Ситуации 74-летнего Евгения Петросяна сейчас не позавидуешь — две главные женщины в его жизни переругались и никак не хотят идти на мировую, создавая конфликты в теперь уже неидеальной семейной жизни. Из-за того что 51-летняя Викторина считает, что Татьяне Брухуновой нужны лишь его деньги, знаменитому артисту приходится много выслушивать дома, пишет "Комсомольская правда".

Фото © Instagram / petrosyanevgeny

О проблемах в семье Петросяна заявил его друг — писатель-сатирик Леонид Натапов. Он рассказал, что народный артист ушёл от Степаненко в том числе из-за её характера, в то время как Татьяна поступила мудро. 31-летняя ассистентка молчала и вела себя скромно, вот Петросян и влюбился в неё бесповоротно. Теперь же каждый их шаг критикуется Викториной, а это, в свою очередь, очень не нравится молодой жене.

Фото © Instagram / petrosyanevgeny

"Редкая женщина", — говорил о ней Евгений Ваганович. Он действительно влюбился без памяти. Как говорится, в женщине главное не глаза, а рот. Но чтобы закрытый. А после свадьбы она, видимо, его открыла. Верёвки из мужа вьёт Леонид Натапов

Фото © Instagram / petrosyanevgeny и bruhunova