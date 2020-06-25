Петросян терпит ссоры с молодой женой, которая сама их устраивает насчёт его дочери

Ситуации 74-летнего Евгения Петросяна сейчас не позавидуешь — две главные женщины в его жизни переругались и никак не хотят идти на мировую, создавая конфликты в теперь уже неидеальной семейной жизни. Из-за того что 51-летняя Викторина считает, что Татьяне Брухуновой нужны лишь его деньги, знаменитому артисту приходится много выслушивать дома, пишет "Комсомольская правда".
О проблемах в семье Петросяна заявил его друг — писатель-сатирик Леонид Натапов. Он рассказал, что народный артист ушёл от Степаненко в том числе из-за её характера, в то время как Татьяна поступила мудро. 31-летняя ассистентка молчала и вела себя скромно, вот Петросян и влюбился в неё бесповоротно. Теперь же каждый их шаг критикуется Викториной, а это, в свою очередь, очень не нравится молодой жене.
"Редкая женщина", — говорил о ней Евгений Ваганович. Он действительно влюбился без памяти. Как говорится, в женщине главное не глаза, а рот. Но чтобы закрытый. А после свадьбы она, видимо, его открыла. Верёвки из мужа вьёт
Леонид Натапов
Фото © Instagram / petrosyanevgeny и bruhunova
Судя по всему, поведение пары достойно критики. По словам Натапова, сатирик уже многое оформил на свою супругу, продолжая тратить на неё крупные суммы. Хотя раньше он довольно серьёзно относился к любым тратам и подходил к ним с умом. Особенно Викторину тревожит судьба имущества, которое делят родители. Ведь там немало антиквариата, которое ей, как искусствоведу, особенно дорого. А эти тревоги совершенно не устраивают Татьяну, которая регулярно выливает своё недовольство на мужа.
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