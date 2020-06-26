СК показал кадры допроса астраханского экс-депутата, которая убила сына гантелью и закатала в бетон

Жительнице Астрахани, которая подозревается в убийстве 12-летнего сына, предъявлено соответствующее обвинение. СК РФ опубликовал кадры с допроса женщины.
Во время допроса обвиняемая рассказала, что ударила мальчика несколько раз гантелью по голове, после чего вывезла на машине его тело, окровавленные вещи и орудие убийства.
— С целью сокрытия следов преступления женщина перевезла тело ребёнка на территорию расположенного в Советском районе города Астрахани домовладения своего старшего сына и спрятала в погребе пустующего жилища, залив бетоном... На дне реки обнаружен пакет, в котором находилась металлическая гантель, а также мобильный телефон потерпевшего, — говорится в сообщении.
Женщина признала свою вину, а также указала на место, куда спрятала орудие преступления.
Напомним, в Астрахани 19 июня нашли тело пропавшего в марте 12-летнего школьника — его замуровали в бетон под полом дома, принадлежащего старшему брату. По версии следствия, мальчик ушёл из дома 4 марта и вернулся под утро следующего дня. В результате этого мать и сын поссорились и женщина ударила его гантелью. Суд арестовал жительницу Астрахани на два месяца. Подробнее о страшной истории читайте в материале Лайфа.