СК показал кадры допроса астраханского экс-депутата, которая убила сына гантелью и закатала в бетон

Жительнице Астрахани, которая подозревается в убийстве 12-летнего сына, предъявлено соответствующее обвинение. СК РФ опубликовал кадры с допроса женщины.

Во время допроса обвиняемая рассказала, что ударила мальчика несколько раз гантелью по голове, после чего вывезла на машине его тело, окровавленные вещи и орудие убийства.

— С целью сокрытия следов преступления женщина перевезла тело ребёнка на территорию расположенного в Советском районе города Астрахани домовладения своего старшего сына и спрятала в погребе пустующего жилища, залив бетоном... На дне реки обнаружен пакет, в котором находилась металлическая гантель, а также мобильный телефон потерпевшего, — говорится в сообщении.

Женщина признала свою вину, а также указала на место, куда спрятала орудие преступления.