Путин провёл видеопереговоры с Макроном. Лидеры общались на "ты"

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл переговоры со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном. Лидеры двух стран обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и ситуацию в ряде государств — Ливии, Сирии и Украине.

— Привет! Я очень рад видеть тебя и слышать, Эмманюэль! — сказал Путин главе Франции.

На вопрос Макрона "как дела?" российский президент ответил: "Отлично". Лидер Франции признался, что хотел присутствовать на Параде Победы в Москве 24 июня, но не смог прилететь из-за ситуации с коронавирусом в мире.

— Мы в России никогда не забудем тех французов, которые вместе с нашими бойцами сражались на Восточном фронте, вместе с советскими воинами. Это и Нормандия — Неман, и в других подразделениях французы у нас воевали. Тысячи советских граждан воевали в рядах французского сопротивления, на территории самой Франции, — отметил Путин.

Российский лидер подчеркнул, что сейчас мир сталкивается с новыми угрозами, одной из них является коронавирус.

— И мы из-за этого никак не можем провести наши очные встречи. Но мне кажется, мы уже научились работать в современном формате, в чём-то он даже является более эффективным, чем обычные наши встречи, — сказал Путин.

Ранее в МИД РФ сообщили о скором визите Макрона в Россию.