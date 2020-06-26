Макрон сообщил Путину о готовности посетить Россию в конце лета — видео

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Президент Франции Эмманюэль Макрон во время видеоконференции сообщил своему российскому коллеге Владимиру Путину о желании приехать в РФ в конце лета. Политик указал, что поездка состоится, если совершить её позволят санитарные условия.

— В конце лета я хотел бы воспользоваться твоим предложением и приехать с официальным визитом в Россию для того, чтобы мы могли провести больше времени за совместным разговором. И я просто хотел бы к вам приехать, — сказал французский лидер.

В ответ президент РФ заявил, что будет рад видеть Макрона.

Ранее в МИД РФ сообщили о скором визите Макрона в Россию. По словам самого лидера республики, он хотел присутствовать на Параде Победы в Москве 24 июня, однако сделать это ему не позволила ситуация с коронавирусом в мире.