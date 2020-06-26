Наблюдатель разоблачила фейк о "подвозе" избирателей на голосование в Горно-Алтайске

Татьяна следит за ходом общероссийского голосования по поправкам в конституцию в качестве наблюдателя на УИК № 5 города Горно-Алтайска. Всё происходящее на её участке она беспристрастно освещает в соцсетях. Например, сегодня девушка заметила, что на территорию участка заезжает микроавтобус. Включив камеру на телефоне, она отправилась "на разведку".

Оказалось, что на участок прибыл хор, исполняющий народные песни, чтобы развлечь избирателей и привнести дополнительную атмосферу праздника. Ролик, снятый Татьяной, получился забавным, наблюдатель сама разместила его во "ВКонтакте", сопроводив шуткой, мол, сперва подумала, что это завоз избирателей. Каково же было удивление девушки, когда она увидела свой ролик в СМИ с кричащими заголовками о попавшем на видео нарушении.

— Обрезали часть видео и пишут, что это был подвоз! Так и делаются фейки, — написала Татьяна в соцсетях.