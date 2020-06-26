Лингвист заявила об отсутствии ошибки в бюллетенях по поправкам в конституцию

Ректор Государственного института русского языка имени Пушкина Маргарита Русецкая подчеркнула, что в бюллетенях по поправкам к конституции нет ошибки с точки зрения лингвистики. Об этом сообщает РИА "Новости".

— В предложении "Вы одобряете изменения в Конституцию РФ?" всё написано на русском языке, но использована сокращённая конструкция. Полная конструкция выглядела бы так: "Вы одобряете изменения, вносимые в Конституцию РФ?" То есть пропущено одно слово, которое легко восстанавливается по смыслу, — сказала Русецкая.

Она отметила, что такая формулировка не вызывает никаких разночтений, и призвала не фиксировать своё внимание на стилистических баталиях, а заботиться прежде всего о смысле.