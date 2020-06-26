Россияне оценили возможность проведения голосования на придомовых участках

Видео предоставлено лайфу, © Телеканал "Дон24"

Видеоблогер Алексей Навальный опубликовал видеозапись в "Твиттере", на которой показал "нововведение" в виде организации голосования по поправкам в конституцию на придомовых территориях. Как выяснилось позже, даже сам автор ролика убедился в отсутствии нарушений, на которые сам же намекал, а избирателям, проголосовавшим на том участке, новый формат пришёлся по душе.

— Я пожилой человек, стараюсь в нынешней ситуации по заболеваемости коронавирусом далеко не ходить и избегать скопления людей. К себе в квартиру, по понятным причинам, пускать посторонних тоже не хочется. А тут есть такая возможность пригласить комиссию и проголосовать в строгом соблюдении закона, под присмотром наблюдателей, — рассказала журналистам портала "Восток Медиа" избиратель участка № 838 Римма Федосеенко.

С ней согласна и Ольга Овчинникова, родители которой смогли воспользоваться подобной возможностью накануне. По её словам, такая форма голосования крайне удобна для пожилых, особенно в вопросе соблюдения правил безопасного поведения из-за коронавирусной инфекции.

— У меня родители очень пожилые, им крайне неудобно далеко ходить. Здесь, спасибо руководству УИК, всё было организовано крайне комфортно и удобно для людей. Дистанция, маски, перчатки, санитайзеры — все требования соблюдены, наблюдатели есть. Так в чём проблема? — приводит издание её слова.

Избиратели участка во Владивостоке не единственные, кто оказался доволен новым форматом голосования. Положительные отзывы звучали и в Екатеринбурге, где желающих отдать голос проверяли с помощью тепловизора, после чего руки им обрабатывались дезинфицирующим средством, и лишь затем в защитной майке и перчатках они отправлялись к урне. Защитные меры принимали и сотрудники избирательной комиссии, и наблюдатели.