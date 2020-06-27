В регионах Дальнего Востока рассказали о явке участников голосования по поправкам в Конституцию РФ

В ряде регионов Дальнего Востока сообщили о явке избирателей на участки для голосования по поправкам в Конституцию РФ.
Так, в Приморском крае проголосовало уже около 20% избирателей. Голосование в регионе проходит не только на суше, но и на воде, сообщают в краевом правительстве.
— Вопрос внесения поправок в Конституцию РФ имеет значение для всех жителей страны. Изменения затронут детей, молодёжь, работающее население и людей старшего возраста. Поэтому так важно не оставаться в стороне и обязательно поделиться своим мнением, заполнив бюллетень для голосования, — отметил заместитель председателя краевого избиркома Роман Охотников.
Высокую явку фиксируют в Чукотском автономном округе. На утро 27 июня явка составила 37,25%. По данным, которые сообщаются на официальном сайте региона, наибольшая активность зафиксирована в населённом пункте Эгвекинот, где проголосовал 51% избирателей.
Сбор бюллетеней в труднодоступных районах Забайкальского края планируется завершить 28 июня. На утро 27 июня явка в регионе составила 8,6%. В целом во всех регионах ДФО голосование проходит без каких-либо нарушений.
Как сообщает ТАСС, главы нескольких регионов обратились к жителям, отметив важность принятия поправок в основной закон государства. В частности, глава Якутии Айсен Николаев отметил значимость изменений, касающихся защиты интересов людей и преодоления бедности.
— Счастье и благосостояние каждого человека становится исключительной и непререкаемой ценностью. Как глава одного из крупнейших регионов, многонациональной республики, именно в этом я вижу суть перемен и всей ответственности власти, — отметил Николаев.
В беседе с журналистами губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко подчеркнул, что жители региона являются первыми в Российской Федерации по "совокупности социальной защищённости".
— И когда в конституции написано об обязанности индексирования социальных выплат, например пенсии, — для нас это принципиально важно. Значит, мы на десятки лет сохраняем за собой приоритетное право иметь лучшие результаты социальной политики, — подчеркнул Лимаренко.
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