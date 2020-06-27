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"Актуальны и своевременны". Шойгу проголосовал по поправкам к конституции

Глава Минобороны подчеркнул, что для военных в Вооружённых силах обеспечена возможность голосования.

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Фото © Министерство обороны России

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу проголосовал по поправкам к конституции на избирательном участке в Московской области. Глава оборонного ведомства считает, что прийти и "сказать своё слово" должен каждый совершеннолетний гражданин.

Шойгу отметил, что поправки в основной закон страны долго обсуждались, "в том числе профессиональным, юридическим сообществом". По словам министра, нынешний текст конституции был принят в очень непростой исторический период.

Фото © Министерство обороны России

За эти годы многое изменилось и внутри нашей страны, и вокруг неё. Поэтому поправки, которые вынесены на голосование, безусловно, серьёзны, актуальны и своевременны, — заявил глава Минобороны.

Шойгу указал на то, что большая часть поправок направлена на дальнейшее устойчивое экономическое развитие России, повышение благосостояния и защиты прав граждан. Министр подчеркнул, что в Вооружённых силах возможность голосования обеспечена для всех военнослужащих.

Напомним, 25 июня в России стартовало голосование по поправкам в конституцию. Все избирательные участки будут работать ежедневно до 1 июля включительно с 8 до 20 часов. Такой протяжённый срок для голосования был введён в целях безопасности людей в условиях пандемии коронавируса, чтобы не создавать на участках большого скопления граждан.

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