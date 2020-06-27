Навальный призвал сторонников нарушать правила голосования

Блогер Алексей Навальный призвал своих соратников провоцировать нарушения в ходе голосования по поправкам в конституцию. Об этом стало известно после того, как в Сети оказались переписки менеджера так называемого Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ольги Гусевой.

Неизвестные, взломавшие устройство, завладели полным архивом контента и предложили желающим ознакомиться с установками, которые были даны подчинённым в преддверии голосования. Так, людей призывают до 1 июля попытаться проголосовать дважды — либо онлайн и офлайн, либо попробовать воспользоваться одним и тем же паспортом. При этом нарушение требуется снять на видео, чтобы позже это стало аргументом в пользу того, что ходить на голосование якобы нет смысла.