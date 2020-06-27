За сутки в России выявили 6852 новых случая коронавируса, при этом у 30% пациентов нет клинических проявлений болезни. Таким образом, всего с начала эпидемии в нашей стране было зафиксировано 627 646 случаев инфицирования в 85 регионах.

В пятёрке по выявляемости Москва (+750 случаев за сутки), Подмосковье (+366), ХМАО (+280), Иркутская область (+237) и Петербург (+224). Ситуация по другим регионам отображена в инфографике официального сайта "Стопкоронавирус.рф".

За сутки от коронавируса умерло 188 человек (8969 летальных исходов с начала эпидемии), а полностью выздоровело 9200 пациентов (с начала эпидемии излечившихся уже 393 352).