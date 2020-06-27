Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

За сутки в России выявили 6852 новых случая коронавируса

Всего с начала эпидемии в стране выздоровело 393 352 человека.

271
Post cover

Фото © Артём Геодакян / ТАСС

За сутки в России выявили 6852 новых случая коронавируса, при этом у 30% пациентов нет клинических проявлений болезни. Таким образом, всего с начала эпидемии в нашей стране было зафиксировано 627 646 случаев инфицирования в 85 регионах.

В пятёрке по выявляемости Москва (+750 случаев за сутки), Подмосковье (+366), ХМАО (+280), Иркутская область (+237) и Петербург (+224). Ситуация по другим регионам отображена в инфографике официального сайта "Стопкоронавирус.рф".

За сутки от коронавируса умерло 188 человек (8969 летальных исходов с начала эпидемии), а полностью выздоровело 9200 пациентов (с начала эпидемии излечившихся уже 393 352).

Получившие вакцину от коронавирусной инфекции добровольцы рассказали, что заметных изменений в организме после её введения не последовало.

Выбор редакции

Loading...