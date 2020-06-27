Врач оценил вероятность заражения коронавирусом на пляже и во время купания

Врач из Крыма Антон Эльстер предупредил, что вероятность инфицирования коронавирусом через морскую воду существует. Медик призвал соблюдать дистанцию в полтора-два метра во время нахождения на пляже.
— Если больной чихнул, плюнул, а вы после него зашли в эту воду и она попала к вам в организм через рот или через нос, то вы заразитесь, — сказал специалист в интервью "Парламентской газете".
Врач попросил отдыхающих не нырять лишний раз, не полоскать горло водой из моря и не глотать её. Эльстер посоветовал прополоскать рот чистой питьевой водой после выхода на берег. Он также напомнил, что шезлонги должны обрабатываться дезинфицирующим средством после каждого посетителя.
Ранее Лайф сообщал, что МЧС России предложило увеличить территории пляжей и зон для купания, чтобы эти места смогли посетить больше граждан.