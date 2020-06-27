Врач оценил вероятность заражения коронавирусом на пляже и во время купания

Врач из Крыма Антон Эльстер предупредил, что вероятность инфицирования коронавирусом через морскую воду существует. Медик призвал соблюдать дистанцию в полтора-два метра во время нахождения на пляже.

— Если больной чихнул, плюнул, а вы после него зашли в эту воду и она попала к вам в организм через рот или через нос, то вы заразитесь, — сказал специалист в интервью "Парламентской газете".

Врач попросил отдыхающих не нырять лишний раз, не полоскать горло водой из моря и не глотать её. Эльстер посоветовал прополоскать рот чистой питьевой водой после выхода на берег. Он также напомнил, что шезлонги должны обрабатываться дезинфицирующим средством после каждого посетителя.