Учёный рассказал о тревожных симптомах при вакцинации от коронавируса

Вакцинация может стать причиной возникновения тревожных и даже опасных симптомов, хотя вероятность их возникновения достаточно низкая. Об этом рассказал заведующий лабораторией вакцинопрофилактики ФГБУ НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова РАМН Михаил Костинов.

— На любой препарат сильные реакции должны быть минимальны: один на тысячу, на сто тысяч — в зависимости от препарата, — сказал он в эфире радио Sputnik.

По его словам, одним из таких симптомов является повышение температуры: до 37,5° — лёгкая реакция, до 38,5° — нормальная, свыше 38,6° — сильная. Также возможно покраснение места укола, при этом его диаметр, а главное — диаметр уплотнения, не должен превышать восьми сантиметров. Допустимым считается размер до пяти-шести сантиметров.

Как рассказали журналистам сами добровольцы из первой группы испытателей российской вакцины от коронавируса, у них каких-либо жалоб на состояние здоровья или изменение самочувствия не было.

— Всё как обычно. Ожидалось, что давление поднимется, температура, но ничего подобного не было. Внутренне готовился к изменениям в состоянии, ждал, что же будет. Нас предупреждали, что некоторые симптомы могут появиться. Но всё обошлось, — рассказал в интервью "Красной звезде" Николай.