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В Ростуризме сообщили о действующих ограничениях при въезде в зарубежные страны

В частности, можно уточнить, граждане каких государств и на каких условиях могут посетить ту или иную державу.

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Фото © Pixabay

На официальном портале Федерального агентства по туризму был опубликован список мировых стран с действующими ограничениями по въезду в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

Стоит отметить, что на сайте прописаны ограничительные меры в 121 государстве, где предусмотрены особые условия на случай приезда граждан из других стран.

Там даётся информация о том, какие есть ограничения и на какой конкретно срок они действуют для въезда в ту или иную страну. Также указываются предположительные даты открытия границ.

Кроме того, туристы имеют возможность уточнить, граждане каких государств и на каких условиях могут посетить зарубежную державу, и получить дополнительную специальную информацию.

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