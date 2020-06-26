В Ростуризме сообщили о действующих ограничениях при въезде в зарубежные страны

На официальном портале Федерального агентства по туризму был опубликован список мировых стран с действующими ограничениями по въезду в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

Стоит отметить, что на сайте прописаны ограничительные меры в 121 государстве, где предусмотрены особые условия на случай приезда граждан из других стран.

Там даётся информация о том, какие есть ограничения и на какой конкретно срок они действуют для въезда в ту или иную страну. Также указываются предположительные даты открытия границ.