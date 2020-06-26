Чёрные ящики сбитого в Иране украинского "боинга" предоставят Франции 20 июня

— Сегодня на заседании Совета ICAO Иран сообщил, что чёрные ящики рейса PS752 будут представлены для считывания информации во Франции 20 июля , — говорится в сообщении.

Напомним, украинский "боинг", выполнявший рейс Тегеран — Киев, утром 8 января вскоре после взлёта потерпел крушение. На борту находилось 176 человек из Афганистана, Германии, Ирана, Канады, Украины, Великобритании и Швеции. Все они погибли. Генштаб Вооружённых сил Ирана 11 января официально признал, что лайнер был сбит расчётом противовоздушной обороны из-за "человеческой ошибки". Позже был обнародован список погибших, также в Сети появились видео крушения и фото с места катастрофы.