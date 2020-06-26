В США в ходе перестрелки погиб автор хита Pop, Lock and Drop It

В американском Сент-Луисе во время перестрелки смертельно ранили рэпера Лоуренса Фрэнкса, более известного как Huey. Об этом сообщает телеканал Fox 2.
Отмечается, что 31-летнего автора хита Pop, Lock and Drop It немедленно доставили в больницу с огнестрельным ранением, однако медикам спасти его не удалось.
В полиции сообщили, что в результате инцидента пострадал также 21-летний мужчина. Он сейчас находится в медучреждении, врачи говорят, что должен поправиться.
Как заявили следователи, во время перестрелки присутствовало до десяти человек, однако правоохранители пока никого из участников происшествия не задержали.
Рэпер Huey родился 1 января 1989 года. В 2006 году выпустил свою первую музыкальную композицию — Pop, Lock and Drop It, которая стала одной из самых успешных за всю его карьеру. В 2007 году вышел его первый альбом — Notebook Paper. Музыкант также сотрудничал с рэперами T-Pain, Bow Wow, Yo Gotti, Lil' Wayne и Trey Songz.