Цена за письмо Иосифа Бродского на аукционе превысила два миллиона рублей

Более двух миллионов рублей было отдано за рукописное письмо поэта Иосифа Бродского, которое адресовалось Татьяне Румянцевой. Об этом сообщает пресс-служба аукционного дома "В Никитском".

Отмечается, что оно было написано в 1967 году. Организаторы аукциона выставили начальную цену в 800 тысяч рублей, однако в ходе торгов она поднялась до 2,2 миллиона рублей.

Татьяна Румянцева была общей подругой Бродского и петербургской художницы Марианны Басмановой. На обеих сторонах листа рисунки поэта, а также его надписи: "Танечка! Это Вы в неуступленной мне курточке", "Всех рисовал я".

Также с молотка ушли автограф писателя Алексея Ремизова русскому журналисту и публицисту Александру Глинке. Цена данного лота составила 120 тысяч рублей, а конверт с письмом поэта Серебряного века Эдуарда Багрицкого писателю Игорю Поступальскому был продан за 30 тысяч рублей.