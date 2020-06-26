В Венгрии приняли решение о строительстве продолжения "Турецкого потока"

Оператор газотранспортной системы Венгрии (FGSZ) сообщил о принятии решения по строительству соединительного газопровода из Сербии, по которому в страну пойдёт голубое топливо из "Турецкого потока". Об этом говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.

— FGSZ Ltd. настоящим уведомляет участников рынка о том <...> что Венгерский регулятор в области энергетики и коммунальных услуг (MEKH) в своём решении <...> от 19 июня 2020 года утвердил предложение по десятилетнему плану развития, включающему строительство нового сербско-венгерского газопровода-интерконнектора мощностью 6 миллиардов кубометров в год, — сказано в релизе.

Кроме того, сообщается, что наблюдательный совет FGSZ Ltd. принял инвестиционное решение в соответствии с решением MEKH. Новый газопровод планируется достроить и ввести в эксплуатацию до 1 октября 2021 года.