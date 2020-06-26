В Петербурге проверят участок, на котором журналистке предложили проголосовать за родственников

Избирательная комиссия Петербурга объявила о проведении проверки после инцидента на одном из участков для голосования по поправкам в Конституцию РФ, где местной журналистке предложили отдать свой голос не только за себя, но и за своих родителей. Об этом в эфире телеканала "Санкт-Петербург" сообщил заместитель начальника Управления организации и правового обеспечения избирательного процесса Григорий Марголин-Каганский.

— Я хочу рассказать об истории, которая произошла на участке № 398 в Выборгском районе. Журналист Анна Невская пришла на этот участок, и там ей предложили после того, как она сама проголосовала, проголосовать за её родителей. Немедленно была организована очень тщательная проверка этой ситуации, — отметил Марголин.

По его словам, это предложение последовало от председателя участковой комиссии, которая позднее назвала это неудачной шуткой.

Марголин также подчеркнул, что такие действия являются недопустимыми, и поручил поставить вопрос о профессиональной состоятельности председателя данной участковой комиссии.