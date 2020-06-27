Кузнецова сообщила, что предложение о выплатах для детей 16 и 17 лет не было поддержано

При этом она отметила, что в некоторых регионах аналогичная инициатива была утверждена местными властями.

Министерство труда России не поддержало предложение Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребёнка Анны Кузнецовой об увеличении возраста получателей единовременной выплаты в 10 тысяч рублей до 18 лет. Об этом сообщила пресс-служба омбудсмена в "Фейсбуке".

— Мы обращались по этому поводу в правительство. Наше обращение было передано в курирующее ведомство — Министерство труда, которое, к сожалению, не поддержало наше предложение, — написала Кузнецова.

Она отмечает, что её "не могут устроить" аргументы министерства о том, что дети старше 16 лет имеют возможность трудоустройства, поскольку они оставляют без ответа тысячи запросов граждан. При этом она указывает, что в то же время в Совфеде и Госдуме идею о расширении выплат поддерживают, а главы некоторых регионов на местном уровне распорядились о выделении выплат для жителей 16–18 лет.

— И, конечно, это решение нужно поддерживать и распространять, — уверена Кузнецова.