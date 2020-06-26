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В Ростуризме сообщили, что с 1 июля отдыхающих ждут в 67 регионах РФ

Кроме того, есть вероятность, что в санаториях отменят обязательное наличие справки об отсутствии коронавируса.

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Фото © Pixabay

Глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что уже с начала июля 67 российских регионов будут готовы к приёму туристов.

Кроме того, она отметила, что на первой неделе июля меры, введённые из-за коронавируса, продолжат снимать.

Мы исходим из того, что в первую неделю июля курортный сезон стартует в подавляющем большинстве регионов нашей страны, — рассказала Догузова журналистам.

Глава Ростуризма также рассчитывает, что с 1 июля в санаториях страны будет отменено обязательное наличие справки об отсутствии коронавирусной инфекции.

Мы работаем над тем, чтобы это требование ушло из правил. Уверена, что это получится. Я со своей стороны сделаю всё возможное, чтобы с 1 июля или в самое ближайшее время требование обязательной справки на CoViD-19 для заселения в санаторно-курортные учреждения, мешающее работе комплекса и комфортному планированию путешествий нашим туристам, ушло, – подчеркнула Догузова.

Ранее в Ростуризме сообщали, что в 40 регионах России уже открылись гостиницы и санаторно-курортные комплексы. А летняя круизная навигация начнётся в стране с 28 июня.

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